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Sağlık Uzm. Dr. Geyik: 'Kendimi iyi hissediyorum, hastalanmam' düşüncesi yanıltıcı olabilir
Sağlık

Uzm. Dr. Geyik: 'Kendimi iyi hissediyorum, hastalanmam' düşüncesi yanıltıcı olabilir

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Uzm. Dr. Geyik: 'Kendimi iyi hissediyorum, hastalanmam' düşüncesi yanıltıcı olabilir

Endokrinoloji Uzm. Dr. Melek Aksu Geyik, aşırı susama, halsizlik ve boyun ile koltuk altındaki kadifemsi koyulaşmanın uyarı olabileceğini söyledi.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Endokrinoloji Uzm. Dr. Melek Aksu Geyik, tip 2 diyabetin ve diyabet öncesi dönem olarak bilinen prediyabetin uzun süre fark edilir bir şikâyete yol açmadan ilerleyebildiğini söyledi. Geyik'e göre günlük yaşamda sıradan görülen bazı değişiklikler, kan şekeriyle ilgili önemli uyarılar olabiliyor.

Kişi kendini sağlıklı hissetse bile hastalığın sinsi biçimde ilerleyebildiğini anlatan Geyik, "Tip 2 diyabet ve diyabet öncesi evre olan prediyabet, uzun süre hiçbir şikâyete yol açmadan sinsi bir şekilde ilerleyebilir. Bu nedenle 'Kendimi iyi hissediyorum, hastalanmam' düşüncesi yanıltıcı olabilir" dedi.

Yüksek kan şekeri bu belirtilerle kendini gösterebiliyor

Yüksek kan şekerinin bazı kişilerde çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini aktaran uzman, şu bulguların dikkate alınması gerektiğini belirtti:

  • Aşırı susama ve sık idrara çıkma
  • Sürekli halsizlik ve sık acıkma
  • Bulanık görme
  • Açıklanamayan kilo değişiklikleri
  • Yaraların geç iyileşmesi
  • El ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma
  • Tekrarlayan enfeksiyonlar

Boyun ve koltuk altındaki kadifemsi koyulaşma insülin direnciyle ilişkili olabilir

Geyik, boyun ve koltuk altı gibi kıvrım bölgelerinde görülen kadifemsi koyulaşmaların da dikkat edilmesi gereken bulgular arasında yer aldığını belirtti. Tıpta "akantozis nigrikans" olarak adlandırılan bu tablo, uzmana göre insülin direnciyle ilişkili olabiliyor.

Risk grubundakilere belirti beklemeden kontrol çağrısı

Ailesinde diyabet bulunanların, fazla kilosu olanların, hareketsiz yaşam sürenlerin ve ileri yaş grubunda bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Geyik, risk faktörü taşıyan kişilerin herhangi bir belirti ortaya çıkmasını beklemeden düzenli sağlık kontrollerini yaptırmasının önemine işaret etti.

Diyabet tanısının yalnızca belirtilere bakılarak konulmadığının altını çizen uzman, tanı ve değerlendirmede çeşitli kan şekeri testlerinden yararlanıldığını, HbA1c testinin ise yaklaşık son üç aylık dönemdeki ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi verdiğini anlattı. Geyik, "HbA1c değerinin yüzde 5,7-6,4 arasında olması prediyabet, yüzde 6,5 ve üzerinde olması ise diyabet açısından değerlendirilmesini gerektiriyor. Kesin tanının ise hekim tarafından, gerekli testler ve klinik değerlendirme birlikte ele alınarak konulması gerekiyor" diye konuştu.

Erken teşhisin hastalığın kontrol altına alınması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Geyik, sağlıklı beslenmenin, düzenli egzersizin ve gerekli durumlarda kilo kontrolünün diyabet riskinin azaltılmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

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