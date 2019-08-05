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Uzm. Dr. Cömert, kalp hastalarını uyardı

Sıcak havalarda kalp hastalarının sağlığını koruması için önerilerde bulunan Kardiyoloji Uzm.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:34
Uzm. Dr. Cömert, kalp hastalarını uyardı

Sıcak havalarda kalp hastalarının sağlığını koruması için önerilerde bulunan Kardiyoloji Uzm. Dr. Nuri Cömert, “Pamuklu, açık renkli giysiler giymek sıcaktan sizi koruyacak sıvı kaybınızı azaltacaktır. Yürüyüş öncesi ve sonrası mutlaka sıvı alın. Tatil beldelerinde deniz ve havuz kenarında alkollü ve kafeinli içecek içme alışkanlığından vazgeçin” dedi.


Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Uzm. Dr. Nuri Cömert, sıcak havalarda kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.


Yaz sıcaklarının her insan için problem olabileceğini söyleyen Cömert, özellikle 50 yaş üzeri, aşırı kilolu ve kalp rahatsızlığı bulunan kişiler için sıcak havaların tehlikeli olduğunu belirtti.


“Nefes darlığı gelişebilir veya artabilir”


Cömert, “Vücut normal sıcaklığını korumak için çalışır. Terleme ve derinin sıcaklığı vücuda eşit dağıtma çabası temel olarak bunu sağlar. Bu çaba kalp hızını artırır ve kan basıncının düşmesine neden olarak kardiyovasküler sisteme ek bir yük bindirir. Bu yük bilinen kalp hastalığı olan kişilerde belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir. Örnek olarak kalp damar hastalığı olan bir insanda göğüs ağrısı başlayabilir ya da kalp yetersizliği olan birinde nefes darlığı gelişebilir veya artabilir” dedi.


Sıcak havaların yol açtığı terlemenin, kalp atım hızını arttırdığını ve kan basıncını düşürdüğünü ifade eden Uzm. Dr. Nuri Cömert, vücut ısısının yükselmesinin sıvı kaybını da beraberinde getirdiğini kaydetti.


Cömert, kalp hastalarının sıcak havalarda sağlığına dikkat etmesi için şu önerilerde bulundu:


“Kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri sıcak havalarda değişebilir. Havaların ısınmasıyla birlikte kalp hastalarının ilaç tedavisini doktoruna danışarak düzenlemesi gerekir. Doktorunuzun bilgisi olmadan kalp ilacınızı kesmeyin ya da dozu değiştirmeyin. Gün içerisinde özellikle öğle ve öğleden sonra saat 3’e kadar olan sürede açık havada bulunmayın. Eğer güneşli bir havada gününüzü açık havada geçirecekseniz mutlaka yeterli miktarda su içmeye dikkat edin. Yorucu fizik aktivitelerden kaçının, yaz aylarında düzenli bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Pamuklu, açık renkli giysiler giymek sıcaktan sizi koruyacak sıvı kaybınızı azaltacaktır. Yürüyüş öncesi ve sonrası mutlaka sıvı alın. Tatil beldelerinde deniz ve havuz kenarında alkollü ve kafeinli içecek içme alışkanlığından vazgeçin. Yürüyüş aralarında gölge ve serin yerlerde dinlenerek ve nefes alarak kalp sağlığınızı koruyun. Kalp hastası olan kişiler yanlarında cep telefonu bulundurmalı ve acil durumda çağırabilecekleri bir yakınının numarasını kaydetmelidir.”

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:34
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