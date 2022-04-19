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Gündem Uzlaşma başvuruları E-Devlet üzerinden yapılabilecek
Gündem

Uzlaşma başvuruları E-Devlet üzerinden yapılabilecek

Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 10:19:00 -
Uzlaşma başvuruları E-Devlet üzerinden yapılabilecek

Rekabet Kurumu internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 

''Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik” kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmektedir. Başvurular “Rekabet Kurumu Başvuru Portalı” başlığı altından yapılabilmektedir'' 

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