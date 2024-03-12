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Yerel Üzerine mermer bloğu düşen işçi öldü
Yerel

Üzerine mermer bloğu düşen işçi öldü

Yeniakit Publisher
2024-03-12 17:51:00 -
Üzerine mermer bloğu düşen işçi öldü

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, mermer ocağında üzerine mermer bloğu düşen tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, mermer ocağında üzerine mermer bloğu düşen tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, maden ocağında çalışan tır sürücü Mehmet Saray'ın (45) üzerine mermer bloğu düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Saray, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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