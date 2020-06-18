  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Üzerine demir düşen işçi ağır yaralandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde şantiyede üzerine demir düşen bir işçi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:49:05 -
Üzerine demir düşen işçi ağır yaralandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde şantiyede üzerine demir düşen bir işçi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Filyos şantiyesinde çalışan işçi Gökhan Ç.’nin (35) üzerine demir düştü. Şantiyedeki diğer işçiler ağır yaralanan Gökhan Ç.’nin imdadına koştu. Olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi Gökhan Ç.’nin hayati tehlikesinin olduğu Zonguldak’a sevk olacağı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı