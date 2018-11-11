Üzerine benzin döküp meydanda intihara kalkıştı

Manisa'da bir şahıs, cezaevindeki oğlunun tahliye edilmesi için kendini benzin döküp yakmaya kalktı.

Olay, bugün 14.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Meydana 3 yaşındaki torunuyla birlikte gelen Zeki Ç., heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Torununu meydanda bir köşeye bırakan Zeki Ç., üzerine yanında getirdiği pet şişedeki benzini döktü. Yere oturan Zeki Ç., intihar edeceğini söyledi. Olayı görenlerin ihbarıyla meydana itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oğlunun serbest bırakılmasını isteyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep eden Zeki Ç., polis tarafından ikna edildi. Oturduğu yerden kalkan Zeki Ç., torununu da kucağına alarak polis otosuna bindirilerek emniyette götürüldü. Zeki Ç.'nin oğlunun hangi suçtan ve ne zamandır cezaevinde olduğu ise öğrenilemedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.