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Aktüel

Üzerine ağaç devrilen hayvanlar yara almadan kurtuldu

Van’ın Edremit ilçesinde üzerlerine ağaç devrilen kamyonet kasasındaki hayvanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:22:35 -
Üzerine ağaç devrilen hayvanlar yara almadan kurtuldu

Van’ın Edremit ilçesinde üzerlerine ağaç devrilen kamyonet kasasındaki hayvanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde ilçenin Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. Servet Işıkci’ye ait hayvan yüklü kamyonetin üstüne ağaç devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, bir inek ve yavrusunu araçtan sağ çıkarttı. Vinç yardımıyla ağaç kaldırılırken, ekipler ise normale döndü.

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