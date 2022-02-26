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Siyaset Üzerinden 30 yıl geçen Hocalı Katliamı hafızalardaki yerini koruyor
Siyaset

Üzerinden 30 yıl geçen Hocalı Katliamı hafızalardaki yerini koruyor

Üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Azerbaycan Türklerinin Hocalı’da uğradıkları soykırım unutulmadı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 15:16:00 -
Üzerinden 30 yıl geçen Hocalı Katliamı hafızalardaki yerini koruyor

YENİ AKİT  ANKARA

1992 yılında, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece tüm dünya Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azerbaycanlı Türklerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu bir şekilde katledilmesine şahitlik etti.

Üzerinden geçen 30 yıla rağmen, yaşanan acılar hafızlardaki tazeliğini hiç kaybetmedi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İnsanlığın en acı günlerinden birinde #HocalıKatliamı gerçekleşti… #HocalıKatliamı’nda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

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