AK Parti amblemi şeklindeki havuz uzaydan da görülüyor
Sivas Şarkışla'da yapımı süren AK Parti amblemi şeklindeki park ve havuz, uzaydan da fark ediliyor.29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:59
Sivas’ın Şarkışla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sulama göleti işlevini yitirince göleti, parka dönüştürmeye karar verdi.
Parkta gezenler fark edemiyor
AK Parti amblemi şeklinde hazırlanan projede, çalışmaya başlanıldı. Büyük bir kısmı tamamlanan projede, AK Parti amblemi belirgin bir şekilde ortaya çıktı.
Ancak park kenarında gezenler bunu fark edemiyor. Parkın AK Parti amblemindeki şekli uydu görüntüleri ve parkın üzerinden, yüksek bir irtifadan kuş bakışı bakıldığında fark ediliyor.
"Herhangi bir şeye benzemiyor"
Yapımı devam eden parkta gezen gençler zeminden bakıldığında parkı herhangi bir şeye benzetemezken, AK Parti amblemi şeklinde yapıldığına ise inanamadı. Gençler yaptıkları açıklamalarda, “Güzel bir park oldu. Burada vakit geçirip dinleniyoruz. Ancak herhangi bir şeye benzemiyor. AK Parti amblemine de benzemiyor.” dedi.
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