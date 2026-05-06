Gündem
LPG'de indirim var! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre LPG otogaz fiyatlarında 7 Mayıs Perşembe günü itibarıyla litre başına 34 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Son günlerde benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.94 TL
Motorin: 71.72 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 63.80 TL
Motorin: 71.58 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 64.91 TL
Motorin: 72.84 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 65.19 TL
Motorin: 73.11 TL
LPG: 34.79 TL

