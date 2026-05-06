Kıyıya vuran gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi

Mısır’ın kuzeybatı kıyılarında denizden kıyıya sürüklenen gizemli cisim paniğe neden oldu.

Dev mühürlü tankın bulunmasının ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, uzman ekipler cismin içinde yanıcı gaz, kimyasal ya da tehlikeli madde bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı. Libya açıklarında batan bir gemiden sürüklenmiş olabileceği öne sürülen gizemli cismin kontrollü şekilde kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Mısır’ın kuzeybatı kıyılarında karaya vuran dev mühürlü deniz tankı bölgede alarma neden oldu. Mersa Matruh yakınlarında dalgaların kıyıya sürüklediği büyük silindirik tankın ardından güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına aldı.

 

HALK PANİĞE KAPILDI

Görgü tanıkları, metal çerçeveyle güçlendirilmiş dev tankın güçlü dalgalarla kıyıya sürüklendiğini ve kısa sürede çevrede paniğin yayıldığını aktardı. Merakla cisme yaklaşan vatandaşlar, güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

İÇİNDE NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Uzman ekipler tank üzerinde inceleme başlatırken, cismin yanıcı gaz, zehirli kimyasal ya da basınçlı madde taşıma ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer, tankın tamamen mühürlü ve sağlam durumda olduğunu ancak bunun içeride ne olduğu konusundaki endişeyi artırdığını belirtti.

 

GÖZLER LİBYA İDDİASINDA

Yerel kaynaklarda yer alan iddialara göre tankın, son haftalarda Libya açıklarında batan bir geminin yükü olabileceği değerlendiriliyor. Akdeniz akıntılarının tankı Mısır kıyılarına kadar sürüklemiş olabileceği ifade edildi. Ancak yetkililer bu iddiayı henüz doğrulamadı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Mısır makamları, tankın kontrollü şekilde kaldırılarak güvenli bir bölgeye taşınması için operasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları yönünde peş peşe uyarılar yaptı.

