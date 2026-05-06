  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe'ye kabus yıllarını yaşatan Ali Koç da aday oluyor: Aziz Yıldırım'a rahat yok TOKİ kurasında ismi çıkmayanlar dikkat! Başvuru iadeleri başladı Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: 'Bir Sofrada Miras' İmzalar atıldı: Türkiye'den İHA'ların sonunu getiren hava savunma sistemini aldılar Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum' 4 ay ile 2 yaş arasında... Rota virüsünden korunmada en iyi yöntem aşıdır... Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili Araba aldığına pişman oldu! Satmak isteyince gerçek ortaya çıktı!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum'

Ünlü youtuber Ruhi Çenet, yaptığı açıklamayla sevenlerini korkuttu. Başından geçenleri anlatırken, "Çok ucuz kurtuldum" diyerek yaşanan ihmallere dikkat çekti.

#1
Foto - Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum'

23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisi Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken Hantavirüs salgını ortaya çıkmıştı. Üç kişinin Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

#2
Foto - Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum'

Seyrine devam eden gemide 7 kişinin hasta olduğu söylenirken, İspanya, kapsamlı soruşturma, tam bir inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını açıkladı. ​

#3
Foto - Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum'

Yaşananların ardından YouTuber Ruhi Çenet, yaptığı açıklamayla gündemde yer aldı. Çenet, o gemide bulunduğunu söyledi.

#4
Foto - Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum'

Ünlü YouTuber açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ancak gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. "

#5
Foto - Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum'

Ünlü YouTuber açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ancak gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. "

#6
Foto - Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum'

"HANTAVİRÜS OLDUĞU AÇIĞA ÇIKTI" Çenet, ayrıca "Gemiden inmemden bir gün sonra ölen kişinin karısı da vefat etti. Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu belirlendi. İlk ölen yolcu aslında bundan hayatını kaybetmiş.

#7
Foto - Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum'

"GEMİNİN TEK DOKTORU HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR" Geminin tek doktoru da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi veriyor. Çok ucuz kurtuldum, gerekli kan testlerini yaptırdım.İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı." şeklinde konuştu./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi
Gündem

Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi

Milletin gönlünde taht kuran icraatlar gerçekleştiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, adeta destan yazıyor. Gürlek'in talimatıyla bu sabah gerçek..
İmam trenden atılarak öldürüldü!
Dünya

İmam trenden atılarak öldürüldü!

İmam Mevlana Tousif Rıza Mazhari, Hindistan’da darp edildikten sonra hareket halindeki trenden atılarak hayatını kaybetti.
İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Dünyaya resmen ilan ettiler
Dünya

İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Dünyaya resmen ilan ettiler

İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yönetmek için yeni bir birim kurduğunu yaptığı açıklamayla dünyaya ilan etti.
Apar topar görevden aldılar! Akit yazdı, CHP’nin akraba çiftliği çöktü
Gündem

Apar topar görevden aldılar! Akit yazdı, CHP’nin akraba çiftliği çöktü

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit'in yayınları ses getirmeye devam ediyor. Gazetemizin 2 Mayıs'ta “İnsan deği..
Suratları hiç kızarmıyor! Özgür'ü rezil eden "Karabük" yalanı
Gündem

Suratları hiç kızarmıyor! Özgür'ü rezil eden "Karabük" yalanı

Karabük’te “devlet hastanesi yok” yalanını ortaya atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel rezil kepaze oldu. 2014 yılından bu yana hizmet veren Ka..
Fatih Karahan'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren sözler
Ekonomi

Fatih Karahan'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren sözler

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Türkiye'yi yakından ilgilendiren enflasyon ve kira fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23