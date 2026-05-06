Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum'
Ünlü youtuber Ruhi Çenet, yaptığı açıklamayla sevenlerini korkuttu. Başından geçenleri anlatırken, "Çok ucuz kurtuldum" diyerek yaşanan ihmallere dikkat çekti.
23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisi Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken Hantavirüs salgını ortaya çıkmıştı. Üç kişinin Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Seyrine devam eden gemide 7 kişinin hasta olduğu söylenirken, İspanya, kapsamlı soruşturma, tam bir inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını açıkladı.
Yaşananların ardından YouTuber Ruhi Çenet, yaptığı açıklamayla gündemde yer aldı. Çenet, o gemide bulunduğunu söyledi.
Ünlü YouTuber açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ancak gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. "
"HANTAVİRÜS OLDUĞU AÇIĞA ÇIKTI" Çenet, ayrıca "Gemiden inmemden bir gün sonra ölen kişinin karısı da vefat etti. Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu belirlendi. İlk ölen yolcu aslında bundan hayatını kaybetmiş.
"GEMİNİN TEK DOKTORU HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR" Geminin tek doktoru da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi veriyor. Çok ucuz kurtuldum, gerekli kan testlerini yaptırdım.İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı." şeklinde konuştu./ kaynak: haber7
