Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Marmaris’te 3 yıl önce “kaza” olarak değerlendirilip takipsizlik kararı verilen Abdullah Uslu’nun dosyası yeniden açılınca, olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in öncülüğünde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Eski dosyalar yeniden mercek altına alınırken, Marmaris’te üç yıl önce “kaza” denilerek kapatılan Abdullah Uslu dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın titiz çalışmasıyla yeniden açıldı.

İlk etapta talihsiz bir olay gibi görünen ölümün, planlı bir cinayet olduğu ortaya çıktı. O dönemde, Uslu’nun alkollüyken silahını beline takmaya çalıştığı sırada kazara kendini vurduğu iddia edilmiş ve dosya hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Ancak maktulün kızı Aylin Kızılca’nın itirazı, bir cinayet şebekesini gün yüzüne çıkardı.

 

KRİMİNAL RAPORLAR “YALAN” DEDİ 

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle hazırlanan 18 Nisan 2023 tarihli kriminal rapor, “silah düştü patladı” savunmasını tamamen çürüttü.

Raporda, silahın darbe ile kendiliğinden ateş almasının imkânsız olduğu belirtildi.

Adli tıp bulguları ise Uslu’nun 20–40 cm gibi oldukça yakın bir mesafeden vurulduğunu kanıtlayarak kaza ihtimalini ortadan kaldırdı.

Ayrıca şüpheliler Suna Uslu, Hanife Ayaydın ve Ergin Ayaydın’ın el ve yüzlerinde atış artıkları (svab) tespit edildi; bu durum şüphelilerin ateş anında silahın hemen yanında olduklarını ispatladı.

 

“PROFESYONEL KATİL DEMEZLER” KAYITLARI DOSYADA 

Teknik takip ve dinlemeler (CMK 135), şüpheliler arasındaki korkunç diyaloğu da ortaya koydu.

Tape kayıtlarına yansıyan konuşmalarda şüphelilerin birbirlerini yönlendirdikleri ve “En azından profesyonel katil demezler” şeklinde ifadeler kullandıkları belirlendi.

Ayrıca, ilk incelemede “bozuk” olduğu iddia edilen güvenlik kamerası kayıt cihazının, şüphelilerle bağlantılı bir adreste gizlendiği ortaya çıktı.

İTİRAF GELDİ: AĞIZ BİRLİĞİ YAPTIK

Dosyanın seyrini değiştiren en önemli gelişme, maktulün eşi Suna Uslu’nun (47) itirafı oldu.

Savcılıkta yeni bir ifade veren Uslu, önceki beyanlarının yalan olduğunu, komşusu Hanife Ayaydın tarafından yönlendirildiğini ve olayın bir arbede sırasında yaşandığını açıkladı.

Uslu, jandarmaya verdikleri ilk ifadeler için “Ağız birliği yaptığımız için o şekilde belirttim” diyerek suçunu kabul etti.

Soruşturmada ayrıca, olaydan sonra maktule ait bazı taşınmazların komşunun kızı üzerine devredildiği gibi şüpheli tapu hareketleri de dikkat çekti.

 

EŞİ VE KOMŞUSU TUTUKLANDI 

04 Mayıs 2026 itibarıyla yürütülen operasyon neticesinde, maktulün eşi Suna Uslu ve komşusu Hanife Ayaydın “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler Ergin Ayaydın ve Yüksel Kartal ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üç yıl sonra aydınlatılan bu olay, adaletin er ya da geç tecelli edeceğinin sembolü olarak kayıtlara geçti.

Ankara'dan Brüksel'e tarihi rest! Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj
Gündem

Ankara'dan Brüksel'e tarihi rest! Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerine dair yaptığı son açıklamalarda Batı merkezli dışlayıcı siyasete adeta savaş açtı..
Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı
Gündem

Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul’a getirildi. Haval..
AK Partili Güneş'ten CHP'li Karaoba'ya sert tepki! "Çürük elmalar diyerek sorumluluktan kaçamazsınız"
Gündem

AK Partili Güneş’ten CHP’li Karaoba’ya sert tepki! “Çürük elmalar diyerek sorumluluktan kaçamazsınız”

Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın tutuklanmasının ardından CHP’den ihraç edilmesi ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba’nın “Çürük el..
