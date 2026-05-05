Mekke'de kuş uçurtulmuyor!

Hac mevsiminin yaklaşmasıyla denetimleri en üst seviyeye çıkaran Suudi güvenlik güçleri, Mekke’ye izinsiz girmeye çalışan 5 kişiyi drone operasyonuyla yakaladı.

Havadan ve karadan yürütülen sıkı denetimler kapsamında gözaltına alınan şahısların o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Suudi yetkililer, hac izni ve vizesi olmadan kutsal topraklara gelenlere karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle yeni bir uygulama başlattı.

KAÇAK HAC İLE TOPYEKÜN MÜCADELE

Bu kapsamda, özellikle Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancı uyrukluların Mekke'ye girişleri için yetkili makamlardan yazılı izin alma şartı getirildi. Şehrin tüm giriş yollarına kurulan kontrol noktalarında, izin belgesi ibraz edemeyen kişilerin kente geçişine kesinlikle müsaade edilmiyor.

DRONELAR DEVREDE: HAVADAN TAKİP

Güvenlik güçleri, karadaki önlemlerini havadan drone desteğiyle pekiştiriyor. Denetimler sırasında kaydedilen görüntülerde, kaçak yollarla Mekke’ye sızmaya çalışan 5 kişinin tespit edilerek gözaltına alınma anları anbean kaydedildi. Suudi makamları, havadan ve karadan yürütülen bu denetimlerin hac süreci boyunca artarak devam edeceğini bildirdi.

HAC TAKVİMİ İŞLİYOR

Kutsal topraklara Türkiye’den gidecek ilk hac kafilesinin 18 Nisan Cumartesi günü yola çıkması bekleniyor. Hacı adaylarının 25 Mayıs akşamı Arafat’a çıkmasıyla ibadetin en önemli aşamalarından biri tamamlanacak. Dönüş yolculukları ise 31 Mayıs’ta başlayıp 25 Haziran’a kadar kademeli olarak sürecek.