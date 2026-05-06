Simsarlar iş başında: Bilet fiyatları uçtu!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından ulaşım sektöründe zam hazırlıkları gündeme geldi. Özellikle uçak ve otobüs biletlerinde yaşanan fiyat artışları vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, bayram döneminde memlekete gitmenin giderek zorlaştığını belirterek yüksek bilet fiyatlarını eleştirdi. İstanbul-Hatay uçak biletlerinin 5 bin liradan başladığı belirtilirken, İstanbul-Gaziantep hattında uçak biletlerinin 6 bin ila 7 bin 300 lira arasında değiştiği görüldü.

İstanbul-Ankara uçak biletleri 1500-2000 lira, otobüs biletleri ise 1100-1400 lira seviyelerinde seyrediyor. İstanbul-İzmir hattında ise uçak biletleri 3000-5000 lira, otobüs biletleri 1300-1500 lira arasında değişiyor.

“Yüzde 20 zam daha gelebilir”

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, artan maliyetler nedeniyle sektörün yeni zamlar yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Yıldırım, son beş yılda seyahat talebinin yüzde 50 düştüğünü belirterek, “Akaryakıt ve otoyol maliyetleri arttığı için sektör iş olmamasına rağmen zam yapmak zorunda kalıyor. Yaz dönemine girerken yeniden yüzde 20’lik zam gelir” dedi.

