Kübra'nın katil zanlıları yakalandı Bir cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz irade ile dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' vizyonumuz doğrultusunda Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz irade ile dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı.

Antalya’da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiği bu süreçte; hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi" ifadelerine yer verdi.

Hiçbir dosyanın faili meçhul olarak kalmaması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bakan Gürlek, "Yürüttükleri titiz soruşturma dolayısıyla Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; büyük bir özveri ile çalışan emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, soruşturmanın seyrine HTS-baz verilerini ivedilikle paylaşarak önemli katkı sunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza teşekkür ediyorum. Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eş güdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.

Bu acı olayda metanetini koruyarak evladının izini süren acılı babaya başsağlığı diliyor; adaletin tesisi için gece gündüz demeden görev yapan tüm yargı ve güvenlik mensuplarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

diyarbakırlı

Allah razı olsun sayın bakanımız ve arkasındaki destek güçlerine. İnanıyorum ki Rojin Kabaiş kızımızın da katilleri ve onun arkasında yer alan, cinayetini ört bas etmeye çalışan tüm şer odaklarının da ortaya çıkarmasını da sağlayacaklar.

Ccc

Umarım Şehid Hızır Ali ve Bayram Ali Hocalarımızın da R. A. dosyaları aydınlatılır.
