  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe'ye kabus yıllarını yaşatan Ali Koç da aday oluyor: Aziz Yıldırım'a rahat yok TOKİ kurasında ismi çıkmayanlar dikkat! Başvuru iadeleri başladı Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: 'Bir Sofrada Miras' İmzalar atıldı: Türkiye'den İHA'ların sonunu getiren hava savunma sistemini aldılar Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum' 4 ay ile 2 yaş arasında... Rota virüsünden korunmada en iyi yöntem aşıdır... Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili Araba aldığına pişman oldu! Satmak isteyince gerçek ortaya çıktı!
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili

Kadınların kaş ve kirpik bakımında dikkat etmesi gereken ayrıntılar ortaya çıktı.

#1
Foto - Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili

Kaş ve kirpik bakımında uzun süredir en çok kullanılan doğal ürünlerden biri de Hint yağıydı. Ancak son dönemde daha hafif yapısı ve besleyici etkisiyle E vitamini destekli badem yağı bakımı öne çıkıyor. Düzenli uygulandığında kaş ve kirpiklerin daha dolgun, parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabiliyor. Peki, kaş ve kirpikler için badem yağı nasıl kullanılır?

#2
Foto - Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili

Birçok kişi kaş ve kirpiklerini desteklemek için doğal bakım yöntemlerine yöneliyor. Geleneksel olarak en çok tercih edilen ürün Hint yağı olsa da yoğun yapısı nedeniyle bazı kişilerde ağırlık hissi ve göz çevresinde rahatsızlık oluşturabiliyor.

#3
Foto - Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili

Kaş ve kirpiklerin daha gür görünmesi için Hint yağına alternatif doğal bakım yöntemi öne çıkıyor. Tatlı badem yağı ve E vitamini ile 10 günde daha dolgun görünüm mümkün olabilir.

#4
Foto - Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili

Güzellik rutinlerinde son dönemde öne çıkan alternatif ise tatlı badem yağı ve E vitamini karışımı. Hafif dokusu sayesinde kaş ve kirpik diplerini besleyen bu yöntem, düzenli kullanımda daha güçlü ve bakımlı bir görünüm sağlamasıyla dikkat çekiyor.

#5
Foto - Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili

Kaş ve kirpiklerin daha gür görünmesi için kullanılan doğal yöntemler arasında tatlı badem yağı, E vitamini ve düzenli bakım rutini öne çıkıyor.

#6
Foto - Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili

Tatlı badem yağı, içerdiği yağ asitleri sayesinde kaş ve kirpik tellerinin nem dengesini desteklerken; E vitamini de kırılma ve dökülmeye karşı daha bakımlı bir görünüm kazandırmaya yardımcı olabilir. Bu karışım doğrudan yeni kıl çıkarmayı garanti etmez. Ancak kuruluk, kırılma ve zayıf görünüm gibi sorunların azalmasına destek olarak kaş ve kirpiklerin daha dolgun görünmesini sağlayabilir.

#7
Foto - Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili

Temiz bir maskara fırçası ya da pamuklu çubuk yardımıyla çok az miktarda tatlı badem yağı kaşlara uygulanabilir. Kirpiklerde kullanılacaksa ürünün göze kaçmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Uygulama genellikle gece yatmadan önce yapılır ve sabah nazikçe temizlenir. Daha etkili bir bakım için birkaç damla tatlı badem yağına bir kapsül E vitamini eklenebilir. Karışım haftada 3-4 kez, kontrollü miktarda uygulanmalıdır. Fazla ürün kullanmak gözenekleri tıkayabilir veya göz çevresinde tahrişe neden olabilir.

#8
Foto - Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili

Hint yağı yoğun kıvamlı olduğu için bazı kişilerde yapışkanlık ve ağırlık hissi bırakabilir. Akşam'a göre; Tatlı badem yağı ise daha hafif dokulu olduğu için kaş ve kirpik bakımında daha konforlu bir kullanım sunar. Özellikle hassas cilt yapısına sahip olanlar için daha kolay tolere edilebilen bir seçenek olarak görülür.

#9
Foto - Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili

Bununla birlikte her doğal ürün herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. Göz çevresi oldukça hassas olduğu için ilk kullanım öncesinde küçük bir cilt bölgesinde deneme yapmak önemlidir. KAŞ VE KİRPİK BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Kaş ve kirpiklerin sağlıklı görünmesi yalnızca yağ bakımıyla sınırlı değildir. Makyajın her gece temizlenmesi, kirpik kıvırıcıların dikkatli kullanılması, sert ovalamadan kaçınılması ve dengeli beslenme de görünümü doğrudan etkiler. Uzun süreli dökülme, seyrelme veya ani kaş-kirpik kaybı yaşanıyorsa bunun altında vitamin eksikliği, hormonal değişimler, stres ya da dermatolojik bir sorun olabilir. Bu durumda doğal yöntemlere başlamadan önce bir uzmana danışmak gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi
Gündem

Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi

Milletin gönlünde taht kuran icraatlar gerçekleştiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, adeta destan yazıyor. Gürlek'in talimatıyla bu sabah gerçek..
'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi
Gündem

'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi

Bolu Belediyesi eski Başkanı CHP'li Tanju Özcan, belediye çalışanı Öznur Ç. ile mesajlaşmalarını kabul ederken eşi Meral Acar Özcan'dan özür..
Seküler bağnaz Ömür Gedik'den skandal açıklama! 'Evlatla köpek birdir’
Gündem

Seküler bağnaz Ömür Gedik'den skandal açıklama! 'Evlatla köpek birdir’

Bosch Türkiye’nin ‘evcil hayvanı evlatla bir tutan’ skandal reklamıyla başlayan değer erozyonu, seküler mahallenin temsilcilerinden Ömür Ged..
Suratları hiç kızarmıyor! Özgür'ü rezil eden "Karabük" yalanı
Gündem

Suratları hiç kızarmıyor! Özgür'ü rezil eden "Karabük" yalanı

Karabük’te “devlet hastanesi yok” yalanını ortaya atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel rezil kepaze oldu. 2014 yılından bu yana hizmet veren Ka..
Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1860 kişi işten çıkarılacak
Ekonomi

Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1860 kişi işten çıkarılacak

Alman devi BioNTech, kapasite fazlası nedeniyle 1860 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Koronavirüs (Kovid-19) sonrası stratejik dönüşüm ba..
Halbuki ‘Mavi Vatan masal’ diyen kendileri! Özgür dış politikadan da rahatsız
Gündem

Halbuki ‘Mavi Vatan masal’ diyen kendileri! Özgür dış politikadan da rahatsız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Tüm dünya ateş etrafı çemberi olan Türkiye’nin dış politikadaki ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23