Hafif dokusu ile... Kaş ve kirpikleri 10 günde gürleştiriyor: Hint yağından daha etkili

Bununla birlikte her doğal ürün herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. Göz çevresi oldukça hassas olduğu için ilk kullanım öncesinde küçük bir cilt bölgesinde deneme yapmak önemlidir. KAŞ VE KİRPİK BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Kaş ve kirpiklerin sağlıklı görünmesi yalnızca yağ bakımıyla sınırlı değildir. Makyajın her gece temizlenmesi, kirpik kıvırıcıların dikkatli kullanılması, sert ovalamadan kaçınılması ve dengeli beslenme de görünümü doğrudan etkiler. Uzun süreli dökülme, seyrelme veya ani kaş-kirpik kaybı yaşanıyorsa bunun altında vitamin eksikliği, hormonal değişimler, stres ya da dermatolojik bir sorun olabilir. Bu durumda doğal yöntemlere başlamadan önce bir uzmana danışmak gerekir.