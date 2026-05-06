Ege Denizi'nde 8 Türk mürettebatın bulunduğu kargo gemisi battı
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberinde, Ege Denizi'ndeki Andre Adası açıklarında sabah saatlerinde kargo yüklü geminin kayalıklara çarptığı kaydedildi.
Ege Denizi'nde 8'i Türk 9 mürettebatın bulunduğu kargo gemisinin battığı belirtildi.
Haberde, Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 8 bin ton soda taşıyan geminin battığı bilgisi yer aldı.
Vanuatu bayrağı taşıyan gemideki 8 Türk ve bir Azerbaycanlıdan oluşan mürettebatın kurtulduğu ifade edilen haberde, Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin mürettebatı Andre Adası'na götürdüğü belirtildi.