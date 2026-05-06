Trafikte ‘dur’ ihtarına uymadı! Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 390 bin lira ceza

Karaman’da kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu şehir merkezinde yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün hem alkollü hem de ehliyetsiz olduğu belirlendi. Olay sonrası şahsa ağır para cezası uygulanırken araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki kontrol noktasında M.Y. idaresindeki otomobili durdurmaya çalıştı.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Valide Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılınç Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan kontrolde ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 390 bin lira ceza kesildi, araç iki ay trafikten men edildi.