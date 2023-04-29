  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Allah bunlara fırsat vermesin: "Çok şey istemiyoruz; 14 Mayıs sonrası Selçuk Bayraktar en fazla kâğıttan uçak yapma videoları çeksin istiyoruz"

Rus şirketinden dikkat çeken Türkiye kararı: Rusya'nın 2 şehrinden... Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

Nagehan Alçı'dan bir rezillik daha! Kendini böyle paraladı

İranlı şirketlerden dikkat çeken Türkiye kararı! Sınır hattına geldiler

Gençler "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla yürüdü

Cama kurşun değdi: Kıyamet! Bina yandı: Çıt yok!

BDDK flaş yeni Türkiye kararı aldı! Resmen duyurdular: Yerli elektrikli araç kararı, alt sınırı düzenlenmesi

Dünya devinden Türkiye'ye milyonlarca dolarlık yatırım! Açıyoruz diyerek duyurdular

Bir banka daha iflasla karşı karşıya!

Kılıçdaroğlu resmen HDP'nin adayı Gözler ona çevrildi! Akşener ne yapacak?
Gündem Uzaya çıkacak o Türk bakın aslında kimmiş
Gündem

Uzaya çıkacak o Türk bakın aslında kimmiş

Yeniakit Publisher
2023-04-29 14:56:00 -
Uzaya çıkacak o Türk bakın aslında kimmiş

TEKNOFEST 2023'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Uzaya çıkan Türkler 14 gün boyunca uzayda kalacak. Peki uzaya çıkacak Türklerden biri olan Alper Gezeravcı kimdir, ne iş yapıyor?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. TEKNOFEST'in 3. gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaya çıkacak Türkleri duyurdu. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk isim Alper Gezeravcı oldu. Yedek olarak seçilen isim ise Tuva Cihangir Atasever oldu. Peki uzaya çıkacak Türklerden biri olan Alper Gezeravcı kimdir, ne iş yapıyor? 

Alper Gezeravcı kimdir?

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23