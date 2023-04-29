Uzaya çıkacak o Türk bakın aslında kimmiş

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. TEKNOFEST'in 3. gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaya çıkacak Türkleri duyurdu. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk isim Alper Gezeravcı oldu. Yedek olarak seçilen isim ise Tuva Cihangir Atasever oldu. Peki uzaya çıkacak Türklerden biri olan Alper Gezeravcı kimdir, ne iş yapıyor?

Alper Gezeravcı kimdir?

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.



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