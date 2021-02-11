  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Uzaya ‘Burak’ ile çıkacağız
Gündem

Uzaya ‘Burak’ ile çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Mili Uzay Programı, tüm ülkede heyecanla karşılanırken, Türkiye bu hayal için yıllardır çok ciddi çalışma ve yatırımlar yapıyor. Bu çalışmaların en somut örneğini ise 2017 yılında fizibilite çalışması tamamlanan Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi (BURAK) oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 09:39:00 -
Uzaya ‘Burak’ ile çıkacağız

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Türkiye’nin 2023 hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesi öngörülen projeyle uzay projeleri için ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi ve uzay tarihçesi kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca, Türkiye’nin uzaya bağımsız olarak erişim yapabilen ülkeler arasında yer alması öncelikli hedef olarak yer alıyor.

Hz. Muhammed’i (SAV) taşıyan manevi binit

Hükümetin projede Burak adını ise manevi anlamı yüksek olduğu için seçtiği öğrenildi. Hz. Muhammed’in (SAV) Mirac’a çıkmadan önce Burak isimli semavi bir atla Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya kadar yapmış olduğu gece yolculuğunun projeye bu ismin verilmesinde ilham olduğu belirtiliyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı şirketlerinden Uzay Teknolojileri AŞ (DeltaV) ise tüm bu çalışmaları hayata geçiren şirket olacak. DeltaV, 2017 yılından beri ileri uzay uygulamalarında kullanılabilecek kimyasal roket motoru teknolojilerinin geliştirilmesi, teknoloji gösteriminin yapılması ve ürün haline getirilmesi konusunda faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda roket motorları, motor alt teknolojileri, sonda ve fırlatma sistemleri ile bu sistemler için test ve fırlatma alt yapıları geliştiriliyor.

Elde edilecek teknolojiler ve sistemler ile dünyada rekabet edebilir fırlatma sistemleri, kademe itici motorları ve uzayda çalışabilecek motorların geliştirip ürüne dönüştürülmesi sağlanacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Leyla Aydemir cinayetinde dehşete düşüren otopsi raporu!
Gündem

Leyla Aydemir cinayetinde dehşete düşüren otopsi raporu! "Bu resmen hukuk faciası"

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davasında ortaya çıkan otopsi raporu dehşete düşürdü. Rapora göre 4..
İşte Saadet Partisi'nin başına getirileceği iddia edilen isim
Gündem

İşte Saadet Partisi'nin başına getirileceği iddia edilen isim

Gazeteci Hadi Özışık Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni kongreye götüreceğini ve Temel Kara..
Elon Musk'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
Dünya

Elon Musk'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı

Son günlerde çip tartışması nedeniyle tepkilerin odağında olan SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bu kez Mars'ta bir koloni kurmak istediğini söyle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay