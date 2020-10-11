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Ekonomi Uzay yolculuğumuz devam ediyor
Ekonomi

Uzay yolculuğumuz devam ediyor

Türkiye’nin aktif uydu sayısı, TÜRKSAT 5A’nın da yörüngesine fırlatılmasıyla 7’ye çıkacak. Ülkenin şu anda 3 (TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B) haberleşme, 3 de (GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve RASAT) gözlem uydusu bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 21:56:00 -
Uzay yolculuğumuz devam ediyor

AIRBUS D&S tarafından üretilen TÜRKSAT 5A uydusu, SPACE X firmasının ABD Florida’da bulunan fırlatma merkezine gönderilecek. Uydu, 30 Kasım’da da Falcon 9 roketiyle uzaya yollanacak.
TÜRKSAT 5A’nın 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun dört ay sürmesi bekleniyor.  

TÜRKSAT 5B sırada

TÜRKSAT 5B haberleşme uydusunun da 2021’de devreye alınması planlanıyor. USET’te üretilecek TÜRKSAT 6A uydusunun ise 2022’de uzaya fırlatılması hedefleniyor.

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