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Uzay testleri için ilk adım atıldı

Türk bilim insanları, yerli gözlem uydusu İMECE’de kullanılacak bileşenlerin uzay radyasyonu dayanıklılık testlerinin yapılacağı sistem için Türkiye’nin endüstriyel boyutlardaki ilk hızlandırıcı mıknatısının üretimini başarıyla tamamladı.

11 Ocak 2019 Cuma 14:13
Uzay testleri için ilk adım atıldı

ANKARA

Yerli gözlem uydusu İMECE’de kullanılacak yurtiçinde geliştirilen bileşenlerin uzay radyasyon testlerinin yapılması için Türkiye’nin endüstriyel boyutlardaki ilk hızlandırıcı mıknatısının üretimi başarıyla tamamlandı. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) yaptığı araştırmaların ardından ODTÜ’de çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün öncülüğündeki bir ekipçe tasarlanan ve üretimi Sönmez Trafo tarafından yapılan hızlandırıcı mıknatısı, bu alanda uluslararası yetkin bir kurum olan CERN’in yeterlilik testlerinden de geçti.

ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, CERN’den bilgi transferi gerçekleştirilerek Sönmez Trafo AŞ’nin yükleniciliğinde yerli imkanlarla Türkiye’nin endüstriyel boyutlardaki ilk hızlandırıcı mıknatısının üretildiğini bildirdi.
Bir tonun üzerinde ağırlığa sahip “Özel Tasarım Dört Kutuplu Mıknatıs”ın, Türkiye’de uzay radyasyon testlerinin gerçekleşebilmesinde büyük rol oynayacağına işaret eden Demirköz, hızlandırıcı mıknatıslarının, yüklü parçacıkların yönünü değiştirerek demetin hassas kontrolüne olanak sağladığını anlattı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:13
  1. Bilge Demirköz
  2. CERN
  3. Yerli gözlem uydusu İMECE
  4. İMECE
  5. ODTÜ

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