Uzay kapsülünde sızıntı! Elon Musk devreye girdi... Rusları kurtaracak

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Soyuz kapsüllerindeki soğutucu sızıntısının başlamasından sonra üç mürettebat üyesini planlanandan önce Dünya'ya geri getirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) boş bir uzay aracı göndermeyi düşündüğünü söylemişti.

Üç mürettebat üyesinin Dünya'ya tam olarak nasıl geri getirileceğine dair henüz bir karar verilmedi. Ancak, gelen bilgilere göre bu kurtarma görevini SpaceX üstlenecek.

Ancak, SpaceX'in Dragon uzay aracı ile seyahat eden tüm astronotların, özel yapım SpaceX uzay giysilerini giymeleri zorunlu ve Soyuz ile uzay istasyonuna gelen Rus mürettebat bu giysilere sahip değil.

Üç mürettebat üyesinin Dünya'ya tam olarak nasıl geri getirileceğine dair henüz bir karar verilmedi. Mürettebat, normal takvime göre mart ayında geri dönecekti.