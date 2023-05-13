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Teknoloji Uzay istasyonundaki Çinli taykonotlar kargo paketlerini aldı
Teknoloji

Uzay istasyonundaki Çinli taykonotlar kargo paketlerini aldı

Yeniakit Publisher
2023-05-13 14:59:00 -
Uzay istasyonundaki Çinli taykonotlar kargo paketlerini aldı

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi’nden (CMESO) verilen bilgiye göre, bugün sabah saat 8 civarında Shenzhou-15 mürettebatı, Tianzhou-6 kargo uzay aracının kapısını açarak planlandığı gibi kargo transferi ve diğer ilgili işlemleri başlattı.

Tianzhou-6 kargo uzay aracı, Shenzhou-16 ve Shenzhou-17’deki 6 taykonot için yörüngede sarf malzemeleri, itici gazlar gibi uygulamalı deneylerde ve uzay istasyonunda ihtiyaç duyulan 7 ton ağırlığından fazla yük taşıdı.

Hücre uplink yaşam destek ünitesi, Tianzhou-6 kargo uzay aracına fırlatmadan 5 saat önce kuruldu. Söz konusu cihazların muhafız süresi ve çevresel sıcaklık konusunda çok hassas olduğu için, mürettebat Tianzhou-6 kapısını açtıktan sonra ilk olarak bu cihazları Wentian kapsülündeki biyoteknoloji deney kabinine taşıdı.

Bunun yanı sıra Tianzhou-6’nın taşıdığı sarf malzemeleri daha zengin çeşitlere sahip. Giyim, yiyecek ve içme suyunun yanı sıra yaklaşık 70 kilogram meyve de taşınan yük içinde yer alıyor. Bu meyveler aynı zamanda Çin uzay istasyonundaki mevcut Shenzhou-15 mürettebatının ve uzay istasyonuna girmek üzere olan Shenzhou-16 mürettebatının gıda ihtiyacını karşılayacak.

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