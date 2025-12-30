Uzatma kablolarında yangın riski!

Uzatma kabloları, fişin ulaşmadığı yerlerdeki cihazlara elektrik ulaştırmak için günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Fakat bu kullanışlı çözüm, hatalı kullanıldığında önemli güvenlik tehlikeleri artırabilir.

Evlerde priz sayısının yeterli olmaması, özellikle mutfak ve banyo gibi bölgelerde uzatma kablosu kullanımını zorunlu kılıyor. Fakat her elektrikli aygıtın uzatma kablosuna bağlanması güvenli değildir.

Uzmanlar, bazı cihazların yüksek enerji tüketimi sebebiyle uzatma kablolarında aşırı ısınma ve yangın tehlikesi oluşturduğunu vurguluyor.

Özellikle mutfağa yeni cihazlar eklendikçe karşılaşılan en önemli problemlerden biri de yeterli priz bulunmamasıdır.

Airfryer, kahve makinesi ya da mikrodalga gibi cihazlar için uzatma kablosu kullanmak cazip görünse de bu tercih ciddi riskler barındırabiliyor. İşte uzatma kablosuna kesinlikle takılmaması gereken 3 cihaz:

1. BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCULAR

Sürekli çalışan bu cihazlar, yüksek miktarda elektrik tüketir. Uzmanlara göre buzdolabı ve derin dondurucuların uzatma kablosuna bağlanması sigortaların atmasına neden olabilir.

Ayrıca elektrik dalgalanmaları, cihazların motor ve kompresörlerine zarar vererek hem güvenlik riski hem de maddi kayıp yaratabilir. Bu nedenle bu cihazların mutlaka doğrudan duvar prizine takılması öneriliyor.

2. KÜÇÜK MUTFAK ALETLERİ

Boyutları küçük olsa da mikrodalga fırınlar, airfryerlar ve benzeri mutfak aletleri yüksek watt gücüyle çalışır.

Uzatma kabloları bu yükü kaldıramayabilir. Bu durum devrenin aşırı yüklenmesine, elektrik çarpmasına ya da yangına yol açabilir. Uzmanlar, uzatma kablolarının belirli bir güç kapasitesi olduğunu ve bu sınırın aşılmaması gerektiğini vurguluyor.

3. SAÇ ŞEKİLLENDİRME ALETLERİ

Saç kurutma makineleri, maşa ve düzleştiriciler yüksek ısı üretmek için yoğun elektrik tüketir. Bu tür cihazların uzatma kablosuna takılması kablonun aşırı ısınmasına neden olabilir. Güvenlik açısından bu aletlerin de doğrudan prizden kullanılması öneriliyor.

Uzmanlara göre uzatma kabloları doğru cihazlarla ve doğru şekilde kullanıldığında faydalı olabilir. Ancak yüksek güç tüketen aletlerin uzatma kablosuna bağlanması, ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği için mutlaka kaçınılması gereken bir durum olarak öne çıkıyor.