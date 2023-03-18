Uzatıldı! Türkiye'ye 'tahıl' teşekkürü
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin 120 gün uzatılması üzerine girişime diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye’ye teşekkür etti.
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Tahıl Koridoru Anlaşması"nın süresinin 120 gün daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.
Bunun üzerine Birleşmiş Milletlerden (BM) Türkiye'ye teşekkür geldi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin 120 gün uzatılması üzerine girişime diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye’ye teşekkür etti.