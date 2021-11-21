Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken günlük vaka sasıyı 25 ila 30 bin arasında seyrediyor. Aileler ve öğrenciler bu sebeple bir kez daha tüm yurtta uzaktan eğitime geçiş olup olmayacağını araştırıyor. Peki, uzaktan eğitim ne zaman başlar?

Uzaktan eğitim olacak mı? Bu sene uzaktan eğitime geçilir mi?

Uzaktan eğitime geçiş merak ediliyor. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sık sık okulların yüz yüze eğitime devam edeceğini ifade ediyor. Son olarak 8 Kasım’da gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Okullar ne zaman yarıyıl tatiline girecek?

Birinci ara tatil 15 Kasım Pazartesi günü başladı ve 19 Kasım Cuma günü sona erdi. Hafta sonu tatilinin ardından milyonlarca öğrenci 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.