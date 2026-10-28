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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'e sürpriz davet
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'e sürpriz davet

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'e sürpriz davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, Tokayev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kazakistan’ın Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerini ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendireceğimizi belirtti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisimize kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğimizi, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmamızı sürdüreceğimizi ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Tokayev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.

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