Uzaktan eğitim ne zamana kadar yapılacak? Yüz yüze eğitim başladı mı? 17 Mayıs okullar açılacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı kademeli normalleşme adımları çerçevesinde uzaktan eğitime ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. 17 Mayıs’ta tamamlanacak olan tam kapanma sonrası yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı, uzaktan eğitimin ne zamana kadar devam edeceği hem öğrenciler hem de veliler arafından sorgulanıyordu. Peki okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
30 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanan tam kapanma tedbirleri yarın sabah 05.00 itibariyle sona eriyor. Türkiye'de tam kapanma tedbirlerini geride kalacak ve Kademeli Normalleşme olarak anılan yeni bir dönem başlayacak. İçişleri Bakanlığı yarın sabah 05.00'ten geçerli olacak itibaren Kademeli Normalleşme Tedbirlerine ilişkin genelgeyi yayımladı. Bakanlığın tedbirleri 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.
Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Uzaktan eğitimen ne zamana kadar sürecek? Mili Eğitim Bakanlığı yeni normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. MEB: 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.