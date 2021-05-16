Uzaktan eğitim ne zamana kadar yapılacak? Yüz yüze eğitim başladı mı? 17 Mayıs okullar açılacak mı?

30 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanan tam kapanma tedbirleri yarın sabah 05.00 itibariyle sona eriyor. Türkiye'de tam kapanma tedbirlerini geride kalacak ve Kademeli Normalleşme olarak anılan yeni bir dönem başlayacak. İçişleri Bakanlığı yarın sabah 05.00'ten geçerli olacak itibaren Kademeli Normalleşme Tedbirlerine ilişkin genelgeyi yayımladı. Bakanlığın tedbirleri 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Uzaktan eğitimen ne zamana kadar sürecek? Mili Eğitim Bakanlığı yeni normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. MEB: 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.