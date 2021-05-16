  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bahçeli’den Beşiktaş’a tebrik
Boupendza gol kralı oldu
O iller yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış yer yer etkisini artıracak
Trafik canavarı 2 çocuk babasını hayattan kopardı
Eğitim Uzaktan eğitim ne zamana kadar yapılacak? Yüz yüze eğitim başladı mı? 17 Mayıs okullar açılacak mı?
Eğitim

Uzaktan eğitim ne zamana kadar yapılacak? Yüz yüze eğitim başladı mı? 17 Mayıs okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı kademeli normalleşme adımları çerçevesinde uzaktan eğitime ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. 17 Mayıs’ta tamamlanacak olan tam kapanma sonrası yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı, uzaktan eğitimin ne zamana kadar devam edeceği hem öğrenciler hem de veliler arafından sorgulanıyordu. Peki okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 10:44:00 - 2021-05-16 10:46:45
Uzaktan eğitim ne zamana kadar yapılacak? Yüz yüze eğitim başladı mı? 17 Mayıs okullar açılacak mı?

30 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanan tam kapanma tedbirleri yarın sabah 05.00 itibariyle sona eriyor.  Türkiye'de tam kapanma tedbirlerini geride kalacak ve Kademeli Normalleşme olarak anılan yeni bir dönem başlayacak. İçişleri Bakanlığı yarın sabah 05.00'ten geçerli olacak itibaren Kademeli Normalleşme Tedbirlerine ilişkin genelgeyi yayımladı. Bakanlığın tedbirleri 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Uzaktan eğitimen ne zamana kadar sürecek? Mili Eğitim Bakanlığı yeni normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. MEB: 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Necdet Kutsal yazdı: İsrail'in takmadığı BM kararları!
Gündem

Necdet Kutsal yazdı: İsrail'in takmadığı BM kararları!

Yeni Akit yazarı Necdet Kutsal, 'Ümmet yüz yıl önce ölmüş değil, dimdik ayakta!' başlığını kullandığı yazısında, Birleşmiş Milletler'in Fili..
Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'
Gündem

Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'

Siyonist İsrail'in Filistinlilere zulmüne dünya sessiz kalırken geçirdiği hastalık nedeniyle sakat kalan Mehmet Ali Erbil'den destek geldi. ..
Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!
Ekonomi

Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!

Bir dönem batıcı laikçi seküler hayatın televizyonlardaki temsilcisi olan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunları sonrası maneviyata yön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay