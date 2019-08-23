0553 313 94 23

Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşini öldüren koca tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, tutuklandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:54
Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşini öldüren koca tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verildikten sonra eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Bekir Erkol (40), adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün, eşi Tuba Erkol (37) ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece iki ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eve giderek eşiyle tartışmış, ardından 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde yaklaşık 20 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Tuba Erkol, olay yerinde hayatını kaybetmiş, iki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol ise burada gözaltına alınmıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:54
  1. adliyeye sevk
  2. bıçaklama
  3. Konya
  4. tutuklandı
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barınak çalışanlarının dikkati köpekleri hayata bağladı
    1. Barınak çalışanlarının dikkati..
    2. Samsun’un Salıpazarı ilçesindeki selde..
    3. Milletvekili Dülger’den Mercidabık..
    4. Türkiye ve Katar iş birliğinden..
    5. İstanbul'da 2020'de TOKİ kampanyası..
    6. Kilis’te konut satışı azaldı
    7. Güder’den Sadıkoğlu’na ziyaret
    8. Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
    9. Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
    10. Özalplı çiftçi samandan umduğunu..
    11. ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı..
    12. Bakan Pakdemrli: “Türkiye, tarım..
    13. Khan ve Angela Merkel, Cammu Keşmir..
    14. AK Parti MKYK Toplantısı
    15. Ayçiçeği ön alım fiyatı belli oldu
    16. İtfaiye eri alımları itfaiye alımı..
    17. Çiçekçide kavgada 1 kişi silahla..
    18. Tartışma konusu olmuştu! Yangın..
    19. Amasya İl Özel İdaresi’nin 3 bin ceviz..
    20. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    21. Fitch Ratings’ten Türk bankalarına..
    22. Edebiyatçı-Yazar Tolga Akpınar;
    23. AK Parti'den Bulut açıklaması:..
    24. Sezen Aksu babasının yanından hiç..
    25. Gürpınar’da kilitli parke taşı..
    26. Kaymakam Avcı’dan veda ziyaretleri
    27. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    28. Konya'da uzaklaştırma kararı rağmen..
    29. Fuat Oktay Feyzioğlu'nu kabul etti
    30. Emine Bulut cinayeti
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar