Uzak Şehir adlı kültür-gelenek düşmanı dizide büyük skandal: Alkollü sahnede çocuk ve başörtülü kadınlar!

Toplumun ahlakına ve aile yapısına savaş açmış dizilerin televizyonda gösterimine hız kesmeden devam ediliyor. Uzak Şehir adlı dizide bir skandala daha imza atıldı. Çocuk ve başörtülü kadınların dahil edildiği alkollü sahne büyük tepkilere sebep oldu. HÜDA PAR'lı Milletvekili Dinç, "Masum çocuklar da bu propagandaya alet ediliyor." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Türkiye'de toplum ahlakına adeta savaş açan dizi ve gündüz kuşağı programları duyarlı vatandaşların tüm çağrılarına rağmen yayınlanmaya devam ediyor.

Çarpık ilişkilerin, sabıkalı marjinal tiplerin, alkol ve sapkın düşüncelerin açıktan işlendiği diziler sanki izleyicilerin talebiymiş gibi topluma dayatılıyor ve toplum dönüştürülüyor. Ahlaksızlığın sınırlarını zorlayan malum dizi ve programlar aile karşıtı gizli ve açık propgandalarıyla aile yapsını dinamitlemekte ve toplumu ahlaki çöküntünün eşiğine getirmektedir.

STK ve siyasi partilerin eylem ve çağrılarına rağmen RTÜK'ün ciddi adımlar atmaması vatandaşların tepkisini de büyütmekte.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE BÜYÜK SKANDAL!

Son olarak Uzak Şehir dizisinde yer alan bir sahne kamuoyunda büyük tepkiyelere sebep oldu. Dizide yayınlanan alkol sahnesinde çocuk oyuncunun kullanılması ve başörtülü kadınların alkol tükettiği anların ekrana gelmesi, hem sosyal medya kullanıcılarını hem de televizyon izleyicilerini ayağa kaldırdı.

Özellikle çocuk oyuncunun alkol tüketiminin normalleştirildiği bir ortamda gösterilmesi, tepkilerin odağına yerleşti. Sahnenin, toplumun hassasiyetlerini hiçe saydığı ve yayın ilkelerine aykırı olduğu yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

Konuya ilişkin X hesabından paylaşım yapan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Daha yeni TBMM’ye soru önergesi verdiklerini cevabını almadan, dizilerdeki alkolü özendirici yayınlar hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Dinç, "Üstelik masum çocuklar da bu propagandaya alet ediliyor. Buna “dur” diyecek kimse yok mu Sayın Cumhurbaşkanı @RTErdogan?" diyerek çağrıda bulundu.



Malum dizide geçtiğimiz bölümlerde de işgalci rejimin en büyük destekçisi olan Coca Cola'nın reklamı yapılmıştı.

HÜDA PAR'DAN SORU ÖNERGESİ!

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, televizyon dizileri ve filmlerde alkol kullanımının özendirilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Dinç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yazılı olarak cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği soru önergesinde dizi ve filmlerdeki alkol kullanımını özendiren sahneleri sordu.

Ceza verme yetkisi RTÜK’te

Soru önergesinde, televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemeyeceğini hatırlatan Dinç, bu yasaklara aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının düzenlendiğini, televizyon ve radyolara yönelik yaptırımları uygulama yetkisinin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) verildiğini belirtti.

Gençleri alkol bağımlılığından korumak devletin görevi

Alkol kullanımının ve bağımlılığının çok boyutlu, zararlı ve yıkıcı etkilerine işaret eden Dinç, bu alanda gerekli önlemleri almanın, idari ve yasal düzenlemeleri yapmak ve politikalar belirlemenin devletin görevi olduğunu ifade etti. Anayasa’nın 58’inci maddesini hatırlatan Dinç, devletin gençleri alkol düşkünlüğü, uyuşturucu, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Bu çerçevede Mersin Milletvekilimiz Faruk Dinç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruları yöneltti:

Yukarıda yer verilen yasaklayıcı mevzuat hükümlerine göre son üç yılda RTÜK tarafından uygulanan yaptırımların sayısı ne kadardır?

Alkolle ve alkol bağımlılığıyla mücadelede için basın ve yayın organlarında, kitle iletişim araçlarında, sosyal ve dijital medyada etkili denetim için RTÜK tarafından planlanan ve/veya yapılan çalışmalar nelerdir? Bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmakta mıdır?