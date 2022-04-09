Uyuz ve mantar hastalıklarında artış: Toplu alanlarda bulaş daha fazla! Uyuz kaç günde, nerden bulaşır?

Uyuz nedir?

Uyuz hastalığı, sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın neden olduğu bir tür cilt hastalığıdır. Kişide kaşıntı ve döküntüye neden olan uyuz hastalığı, özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösterir ve son derece bulaşıcıdır.

Uyuz kaç günde bulaşır?

İlk defa uyuza yakalanan bir kişide belirtilerin başlaması 2-6 hafta kadar sürebilir. Ancak daha önce uyuza yakalanan bir kişide, belirtiler genellikle maruz kaldıktan 1-4 gün içinde ortaya çıkar. Hastalık belirtilerinin başlamadığı bu dönemlerde bile kişi uyuzu başkalarına bulaştırabilir.

Uyuz böceği deride tüneller açarak bu tünellerin içinde yaşar.

Hastalık insanlara nasıl bulaşır?

Uyuz genellikle hasta olan biriyle doğrudan ve uzun süreli yakın temas ile bulaşır. Kişiden kişiye genellikle 15-20 dakikalık bir sürede bile yakın temasla (aynı yatakta yatma, ele ele tutuşma gibi) bulaşabilir.

Mantar hastalığı nedir nasıl olur?

Bir enfeksiyon hastalığı olan mantar hastalığı, tek hücreli mantarların cilt üzerinde kızarıklık, kaşıntı, iltihaplanma ve şişliklere neden olmasıdır. Farklı mantar türleri vücudun çeşitli bölgelerinde bu belirtilerin görülmesine neden olabilir.

Uyuz ve mantar hastalıklarında artış

Panemiyle birlikte son 1-2 yılda başta uyuz ve mantar hastalıklarında ciddi artış yaşandı. Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı Dr. Hamza Aktaş, Bilhassa güzellik merkezlerinde, spor salonları, hamam, havuz, sauna gibi yerlerde havluların veya yatak örtülerinin kullanılmasına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Pandemi dönemiyle birlikte birçok alanda olumsuzluklar yaşanırken, kısıtlamalar ile birlikte insanların kapalı alanlarda fazla kalmasıyla başta uyuz olmak üzere viral hastalılarda 1-2 yıl içinde kat kat artışlar yaşandı. Diyarbakır Memorial Hastanesinde görevli Uzman Dr. Hamza Aktaş, havaların ısınmasıyla birlikte uyuzda düşüş olabileceğine belirtirken, yurt, otel, güzellik merkezleri, epilasyon ve spor salonlarında mantar hastalığının bulaşı olabileceğine dikkat çekerek kullanılacak eşyalara ve hijyene dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Son dönemlerde klinikte karşılaştıkları en önemli tablolardan biri artmış olan uyuz salgını olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, Pandemiyle birlikte ciddi bir artış olduğunu gözlediklerini belirtti. Özellikle toplu yaşam alanlarının olduğu yerde artışın fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Aktaş, “Spor merkezlerinde, bazı hastaların yoğun olarak gittiği güzellik merkezlerinde, epilasyon merkezlerinde bu tür bulaşıcı hastalıkların daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Tabi sadece bulaşıcı hastalık olarak uyuz tek değil, mantar hastalıkları, bazı viral enfeksiyonlar. Özellikle siğil diye nitelendirilen HPV virüsüne bağlı gelişen viral enfeksiyonlarında arttığı gözlemlenebiliyor. Bu tür konularda özellikle hastalarımızdan, halkımızdan istediğimiz, çok dikkatli olmaları. Bireysel tek kullanımlık malzemelerin kullanılması, kişiye özgü malzemelerin kullanılması, bilhassa güzellik merkezlerinde, spor salonlarında, hamam, havuz, sauna benzeri toplu organizasyonların olduğu bireysel kullanılabilecek havluların veya yatak örtülerinin kullanılması, kişisel hijyene dikkat edilmesi” dedi.



“Toplu yaşam alanlarında bilhassa mantar hastalıkları çok fazla artar”

Kullanılan malzemelerin gerçekten dezenfekte edilip edilmediğine dikkat edilmesi gerektiğini istediklerini ifade eden Dr. Aktaş, “Uyuz açısından hem evlerden, yine toplu yaşamın olduğu yurt ve benzeri barınma merkezlerinde yine hijyene çok dikkat edilmeli. Semptom veren, şikayeti olan hastaların hemen gecikmeksizin hekime başvurması sağlanmalı. Tedavinin doğru uygulanması ve muhtemel teması olan herkesin korunması amacıyla tedaviye dahil edilmeleri çok önemli oluyor burada. Bu yapılabilirse biz, bu tür bulaşıcı hastalıkların, salgınların önüne geçebileceğiz. Bilhassa uyuz konusunda son 1-2 yıl içerisinde polikliniklere başvuran hastalarda kat kat artmış olduğunu gördük. Havaların ısınmasıyla birlikte uyuz belki biraz daha azalabilir. Çünkü kışın kapalı ortamlarda bulunmak uyuzu biraz daha artırabiliyor. Ama sıcak havalarda da terlemenin artmasıyla toplu yaşam alanlarında bilhassa mantar hastalıkları çok fazla artar. Yine viral hastalıklar artabilir. Biz daha çok mantar ile karşılaşıyoruz. Uyuz dediğimiz tablo çocuk, yetişkin demeden herkeste çıkabiliyor. Dolayısıyla bize gelen hastalarda, neredeyse ailelerin tümünde kaşıntıyı görüyoruz. Yine doğan dahil, 80, 90 yaşındaki teyzelerimiz, amcalarımız dahil herkeste şiddetli kaşıntının olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.