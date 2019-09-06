0553 313 94 23

Uyuyan kocasının başına keserle vurarak katletti!

Konya'da 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç'ın (46), 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53), başına keserle defalarca vurarak öldürmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Fadik Sağdıç, eşinin kendisini kıskanmasından dolayı çıkan tartışmanın ardından yatağında uyarken keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

06 Eylül 2019 Cuma 23:41
Uyuyan kocasının başına keserle vurarak katletti!

Konya’da kendisine küfür ettiği iddiasıyla kocasını uyurken keserle kafasını ezerek öldüren kadının emniyetteki ilk ifadesinde, "Sürekli beni kıskandığı gibi yeni taşınan komşumuzdan da kıskanarak bana küfür etti, televizyonda gördüğüm nisan ayında Adıyaman'da bir kadının kocasını keserle öldürdüğü aklıma geldi" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatakta uyuyan eşi Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurarak öldürdükten sonra polise arayıp, eşine keserle saldırdığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yatağında kanlar içinde olan Veysel Sağdıç'ın öldüğünü belirledi. Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da eve gelen polise teslim oldu.

Gözaltına alınan Fadik Sağdıç, eşini kendisini kıskanmasından dolayı çıkan tartışmanın ardından yatağında uyurken keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, 28 yıllık evli olduğunu ve evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli tartışıp, kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Sağdıç'ın ilk ifadesinde "28 yıllık evliyim. 1'i kız 3 çocuğum var.

Eşim aşırı kıskanç ve bu kıskançlık nedeniyle sürekli tartışıyoruz. Kızımı bile başka erkeklerden kıskanıyor. Sürkeli bana hakaret ediyordu ve sürekli geçimsizlik vardı. Bugün binaya yeni taşınanlar olmuştu. Ben de merak edip pencereden bakmıştım. 'Neden baktım? Eşya taşıyanları mı tanıyorsun?' deyip kıskançlık yapıp tartıştık. Bana hakaret etti. Tartışmadan sonra yatak odasına gidip uyudu" dedi.

Kocasını öldüren kadından etkilenip aynı yöntemi uygulamış

Fadik Sağdıç'ın, eşi Veysel Sağdıç'ı, nisan ayında Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 çocuk annesi Dursun Yalçın'ın (66), 40 yıllık eşi Şaban Yalçın'ı (73) başına keserle defalarca vurarak öldürmesinden esinlendiği ortaya çıktı. Sağdıç ifadesinde, " Daha önce nisan ayında haberlerde bir kadının, kocasını başına keserle vurarak öldürdüğünü öğrenmiştim. O olaydan esinlenerek aynı yöntemle eşime keserle başına defalarca vurdum"dedi.

Sağdıç çiftinin birlikte yaşadıkları 2 oğlundan birinin cinayet sırasında işte çalıştığı, diğerinin de Ankara'da olduğu belirtildi.

Tutuklandı

Konya'da, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak, öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 23:41
  1. Karabük
  2. Konya
  3. Ankara
  4. Adıyaman
  5. Veysel Sağdıç
  6. Fadik Sağdıç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaz kaçağı bulunan araca itfaiye ekipleri müdahale etti
    1. Gaz kaçağı bulunan araca itfaiye..
    2. Taksim Meydanı’nda “TEKNOFEST” rüzgarı
    3. Milliler 2020 Tokyo’yu garantiledi
    4. Uyuyan kocasının başına keserle..
    5. Bayrampaşa'da iki otomobil çarpıştı: 5..
    6. ABD'de 'Dorian' alarmı! Yön değiştirdi
    7. Tarihçi Kemal Karpat'ın ismi..
    8. Yılmaz Özdil, Kemalistlerin sloganını..
    9. Çin'den İran'a 400 milyar dolarlık..
    10. İznik'te denizlerde yaşayan..
    11. Diyarbakır Valiliğinden ’ilçe..
    12. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İran..
    13. ABD Danimarka'nın Suriye'ye asker..
    14. Evlatları için nöbet tutan Diyarbakır..
    15. 'Gizemli hastalık'ta yeni ölüm! Sayı..
    16. Diyarbakır’da trafik kazaları: 2 yaralı
    17. Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme..
    18. Soylu açıkladı: İstanbul'dan..
    19. Lübnan Müftülüğünden Osmanlı'ya..
    20. Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa..
    21. Kurtköy'de fabrika yangını
    22. Bin 825 uzman erbaş için yemin töreni
    23. Konya’da kamyonet devrildi: 1 yaralı
    24. Bakan Pekcan İEF’te Çin standının..
    25. İstanbul Sultanbeyli’de bir mobilya..
    26. Yine gezmelerde olan İmamoğlu:..
    27. Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı..
    28. İEF 88. kez kapılarını açtı
    29. UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:..
    30. Dünya Motokros Şampiyonası
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim