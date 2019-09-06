Uyuyamıyorsanız sebebi bu olabilir

Uyku düzeninizi bozan şey şeker olabilir. Diyabette zaten tehlikeli olan şeker. size tanı bile konulmasa bile uykunuzu etkiliyor olabilir.

SAĞLIKLI UYKU VE ŞEKER ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR?

Eğer diyabet tanısı konulmamasına karşın uyku düzensizlikleri yaşadığınızı fark ettiyseniz, yine de kan şekeri ve uykusuzluk arasındaki ilişkiyi dikkate alarak bazı tedbirler alabilirsiniz. Aralıklı oruç tutmak, günlük beslenme programınızdan karbonhidrat, gluten ve işlenmiş şekerleri çıkarıp bol sebzeli, meyveli ve bakliyatlı sağlıklı bir beslenme programı hayatınıza yerleştirmek, düzenli egzersiz yapmak çoğunlukla olarak kan şekerinizi dengelemeye destek olduğu gibi, hayat kalitenizi de yükseltecek ve uyku düzensizliğinize neden olan şey kan şekeri dengeniz ya da hormonlarınız olmasa bile, daha sağlıklı bir uyku için size yardım edecektir.