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Uyuyakaldığı bottan göle düşen genç boğuldu

Adana'da botla yalnız başına Seyhan Baraj Gölü'nde gezintiye çıkan Tolga Çabuk adlı genç, uyuyakaldığı botun üzerinden göle düşerek boğuldu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:23
Uyuyakaldığı bottan göle düşen genç boğuldu

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde gezintiye çıktığı bottan düşen genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, baraj gölünde gezintiye çıktığı botta uyuyan Tolga Çabuk (23), bir süre sonra dengesini kaybederek suya düştü.

Çabuk'un suda çırpınarak gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada Çabuk'un cesedine ulaştı.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:23
  1. Adana
  2. Seyhan Nehri
  3. boğulma

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