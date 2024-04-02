  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Seçim sonrası Başkan Erdoğan’dan ekonomi kararı! Herkesin beklediği adım atılıyor

Almanya’da işler çığırından çıktı! O yasa yürürlüğe girdi, parti yaptılar

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Prim borcu olanlar, dikkat

Diyanet 'caiz değil' demişti! Emeklilere 22 bin 500 lira verecekler

Üsküdar'ı AK Parti kaybedince Süleyman Amca patladı: Vallahi, billahi vermem

10 ayda 10 puan düştü! Son 20 yılın en düşük katılımlı seçimi

Yerel seçimlerde 287 oy alan o partiden flaş karar! 'Bunu yapacağız' diyerek duyurdular

İşte CHP-DEM ittifakını ispatlayan rakamlar

Enerjiye huzura güvene oy! Sınırdaki iki kent: Şırnak ve Hakkâri sürprizi
Gündem Uyuşturucuyu saman balyalarına saklamışlar! Tacirlere operasyon!
Gündem

Uyuşturucuyu saman balyalarına saklamışlar! Tacirlere operasyon!

Yeniakit Publisher
2024-04-02 12:42:29 - 2024-04-02 12:42:29
Uyuşturucuyu saman balyalarına saklamışlar! Tacirlere operasyon!

Adana'da zehir tacirlerine yapılan operasyonda, saman balyaları yüklü tırın içerisinden 305 kilogram skunk ele geçilirken olayla ilgili yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendiği bir tırı durdurdu. Saman balyası yüklü tırda narkotik dedektör köpeği ‘Uzi’ arama yaptı. Uzi’nin saman balyalarına tepki vermesinin ardından polisler balyaları tek tek indirdi.

Balyaların arasında gizlenmiş çuvallarının içerisinde 249 pakette toplam 305 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili aracın sürücüsü Bilen Y. gözaltına alındı.

 

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ise narkotik şubeye gelerek aramadan 305 kilogram uyuşturucu bulan dedektör köpek Uzi’yi sevdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23