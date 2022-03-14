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Yerel Uyuşturucuyu sakladıkları yer pes dedirtti
Yerel

Uyuşturucuyu sakladıkları yer pes dedirtti

Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 09:51:00 -
Uyuşturucuyu sakladıkları yer pes dedirtti

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik planlı faaliyet gerçekleştirdi. Yeniyapan köyü mevkiinde yapılan çalışmada bir otomobilde ve içerisinde bulunan H.D., O.K., H.Y.Ö. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda otomobilin sigorta panosuna saklanan 102 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ise gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı.

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