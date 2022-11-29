  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle çalışmalar ayakta alkışlanır! Dışa bağımlılığı tarihe gömecek adım

Tarım yatırımlarında destek tutarları artırıldı! Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tıpta çığır açan teknoloji! Artık yapay zeka ile tespit edilebilecek

Kimliği belirsiz uçak şok etti! Her yeri bombalayıp ortadan kayboldu

Türk Telekom'dan ‘Sesli Adımlar'la AKM'de herkes için erişilebilir yaşam uygulaması! Ücretsiz...

Ünlü üniversitede büyük skandal! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Düzce depreminden sonra bir anda oldu! Sebebi bilinmiyor

AK Parti'den flaş seçim açıklaması! Az önce duyuruldu! Herkes bunu konuşuyor

Son anket açıklandı! Birileri çok fena çıldıracak

Dünyayı şaşkına çeviren olay! 11 gün boyunca burada seyahat ettiler
Yerel Uyuşturucuyu bakın neyin içinde saklamışlar!
Yerel

Uyuşturucuyu bakın neyin içinde saklamışlar!

Kocaeli'de yapılan narkotik operasyonunda cam kavanoz ve plastik bidonlara konulmuş 4 kilo 336 gram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 17:22:00 -
Uyuşturucuyu bakın neyin içinde saklamışlar!

Kocaeli'de jandarma ekiplerince 15-26 Kasım tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, cam kavanoz ve plastik bidonlara konulmuş 4 kilo 336 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-26 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen operasyon ve uygulamalarda 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, 20'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan aramalarda ise 4 kilo 336 gram esrar, 175 gram metamfetamin ve 6 gram bonzai ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23