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Yerel Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar!
Yerel

Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar!

Kırıkkale'de sandviç arasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 18:11:00 -
Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan arama sırasında narkotik köpeği "Tepe"nin yolculardan T.K'nin yanında tepki vermesi üzerine, şüphelinin önünde bulunan sandviç ekmeği arasına gizlenmiş 47 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kurye olarak uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan Çorum'a götürdüğü belirlenen zanlı gözaltına alındı.

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