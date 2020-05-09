Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 7 Mayıs'ta 22.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'deki şantiye önünde meydana gelen trafik kazasına müdahale etti.

Kazaya karışan motosikletin açık olan sele kısmında sarılı halde paketlerin bulunduğunun görülmesi üzerine sürücü Furkan Ş.'nin (19) üst ve motosikletinde arama yapıldı.

Aramada poşetlere sarılı halde toplam 57,4 gram marihuana, 118 uyarıcı hap, 4 bin 30 lira ve cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan incelemede kazaya karışan motosikletin plakasız ve başka bir şahsa ait olduğu tespit edildi.

"Uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Furkan Ş.'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 20 yaş altı olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunması nedeniyle 3 bin 180 lira, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, plakasız motosiklet kullanmaktan 2 bin 81 lira ve motosiklet sahibine de 2 bin 473 lira ceza kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.