0553 313 94 23

Uyuşturucudan girdiği cezaevinden firar etti, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden şüpheli, polisin bir eve yaptığı baskında yakalandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
Uyuşturucudan girdiği cezaevinden firar etti, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden şüpheli, polisin bir eve yaptığı baskında yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise satışa hazır vaziyette 27 gram kokain 50 gram metamfetamin ele geçirildi.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Şekerhane Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 36 adet şeffaf kilitli poşet içerisinde satışa hazır vaziyette toplam 27 gram kokain maddesi ve 50 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Engin Y. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Engin Y., sulh ceza hakimliğince ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak tutukluğu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını kutladı
    1. Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını..
    2. Hükümet yetkililerinden bomba iddia!..
    3. Pakistan, Hindistan’la tren..
    4. M3 para arzı azaldı
    5. Kuran kursları arasında düzenlenen..
    6. Galatasaray'da flaş ayrılık!..
    7. Merkez Bankasının rezervleri belli oldu
    8. Kuveyt, 29 yıl sonra vatandaşlarının..
    9. Denizli’deki deprem Kütahya’da da..
    10. Denizli’deki deprem Eskişehir’i de..
    11. Öğrenciyken diktiği fidana 37 yıllık..
    12. TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için..
    13. E-kitaplar gerçek kitapların yerini..
    14. Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları..
    15. Ayvalık’ta Büyükşehir’den2020-2024..
    16. DEAŞ’tan aranan Iraklı Samsun’da..
    17. UEFA Süper Kupa Finali nedeniyle bazı..
    18. Aydın’daki yangın korkuttu
    19. Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi..
    20. Ayvalık’ta Çinli turizm heyecanı
    21. Merkez Bankası rezervleri
    22. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
    23. Çankırı'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı
    24. Rejim güçleri İdlib Gerginliği Azaltma..
    25. Özgür Gök: "Tasasız bir tatil için..
    26. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    27. Bomba taşıyan teröristin YPG’li olduğu..
    28. Kurban Bayramı’nda kronik hastalığı..
    29. Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem..
    30. Havalimanındaki danışma robotlarına..
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru