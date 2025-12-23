Uyuşturucudan aranan Şeyma tüm tuşlara basıyor! Yine Kur’an paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen Acun Ilıcalı'nın eski eşi, fenomen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından "Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" açıklamasını yapmış, ardından Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinden bir sayfa ve tespihli fotoğraf paylaşmıştı.

TESTTEN GEÇMEK İÇİN SÜRE Mİ DOLDURUYOR?

Şeyma Subaşı bu paylaşımın ardından dün akşam yine Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa paylaştı. Hakka Suresini gösteren karenin üstüne de "Ben değişmedim; sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin" notunu yazdı.

Subaşı'nın paylaşımına yapılan yorumlarda, ünlü fenomenin uyuşturucunun saç ve kan örneğinde temiz çıkması için gereken süreyi Kur'an okuyarak yurt dışında geçirdiği, döndüğünde 'ben temizim' demeye çalıştığına dikkat çekildi.