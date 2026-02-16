  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye neyin peşinde? Suriye’den Katar’a, Libya’dan Somali’ye uzanan hat Bakırköy’de 30 milyon dolarlık araç soygunu: Gözaltı sayısı 11’e yükseldi! Atina'da Eurovision protestosu: İsrail'in katılımına tepki Siyonist rejimde Trump krizi Afganistan'dan İran'a destek mesajı: "Olası bir saldırıda yanınızdayız" Boğaziçi'ndeki işgalci artıklarına 'fetih' dersi! Göz göre göre işgali genişletiyorlar 16 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Trump’tan İsrail’e İran için gizli onay iddiası: "Anlaşma olmazsa vurabilirsiniz!" Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"
Spor Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu maçları başlıyor
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu maçları başlıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanacak. Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus ile ilk maçı evinde oynayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 18 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray, bu turda karşılaşacağı İtalya temsilcisi Juventus ile ilk maçı yarın saat 20.45'te evinde oynayacak.

"Devler Ligi"nde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

18 Şubat Çarşamba:

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

Karşılaşmaların rövanşı, 24-25 Şubat'ta yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması tamamlandı! İşte son 16 play-off turuna kalan takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması tamamlandı! İşte son 16 play-off turuna kalan takımlar

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması tamamlandı! İşte son 16 play-off turuna kalan takımlar

Resmi açıklama yapıldı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu belli oldu
Resmi açıklama yapıldı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu belli oldu

Spor

Resmi açıklama yapıldı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23