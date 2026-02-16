Trump’tan İsrail’e İran için gizli onay iddiası: "Anlaşma olmazsa vurabilirsiniz!"

Washington ve Tel Aviv arasındaki diplomasi trafiği, İran dosyasında "saldırı" ihtimalini yeniden masaya taşıdı. ABD basınında geniş yer bulan iddialar, Trump’ın aralık ayında Netanyahu ile yaptığı kritik görüşmede İsrail’e açık kapı bıraktığını gösteriyor.

LOJİSTİK VE HAVA SAHASI DESTEĞİ MASADA

İddialara göre Trump, İran ile bir uzlaşı sağlanamazsa İsrail’in İran’ın askeri kapasitesine yönelik operasyonlarını destekleyeceğini taahhüt etti. Bu desteğin sadece siyasi değil, operasyonel boyutu da olabileceği belirtiliyor. ABD’nin İsrail uçaklarına hava ikmal desteği sağlaması veya saldırı güzergahı üzerindeki Arap ülkelerinin hava sahasının kullanılması için diplomatik baskı kurması ihtimaller arasında. 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya gelen ikilinin, bu stratejinin detaylarını netleştirdiği konuşuluyor.

CENEVRE ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK EŞİK

Netanyahu’nun Trump ile görüşmesini bir hafta erkene alması, Umman’daki müzakerelerin seyrini etkileme çabası olarak yorumlanıyor. İsrail basını, Netanyahu’nun Trump’ı İran’a karşı daha sert bir tutum takınmaya ve tavizleri sınırlamaya ikna etmeye çalıştığını yazdı. Öte yandan, Haziran 2025’teki saldırılar sonrası kesilen nükleer görüşmelerin ikinci turu yarın (17 Şubat Salı) İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak. Bu müzakerelerden çıkacak sonuç, Orta Doğu’da yeni bir askeri hareketliliğin başlayıp başlamayacağını belirleyecek.