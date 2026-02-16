  • İSTANBUL
Gündem Bakırköy’de 30 milyon dolarlık araç soygunu: Gözaltı sayısı 11’e yükseldi!
Gündem

Bakırköy’de 30 milyon dolarlık araç soygunu: Gözaltı sayısı 11’e yükseldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Bakırköy'de bir site otoparkındaki iki lüks araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma derinleşiyor. Polisin İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de yaptığı operasyonlarla gözaltı sayısı 11'e çıkarken; "kara para" ve "örgüt finansmanı" iddiaları dosyayı bir otopark hırsızlığından çıkarıp dev bir skandala dönüştürdü.

11 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi'nde yaşanan olay, sadece bir hırsızlık değil, milyarlarca liralık bir para trafiğinin deşifresi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube ekipleri son operasyonla 4 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltı sayısını 11'e çıkardı.

NEDEN BANKA DEĞİL DE ARABA?

"Mağdur" sıfatıyla ifade veren Bilal Durmaz’ın parayı neden otoparkta tuttuğuna dair açıklamaları polisin dikkatinden kaçmadı. Durmaz, neden bu kadar parayı arabada tuttuğu sorusuna şu cevabı verdi:

"Yaptığım iş gereği parayı bankaya yatırıp geri çekmek benim için zahmetli oluyor, ondan dolayı parayı araçta taşıyordum. Bu paralar bana 3 aydır hiç lazım olmadığından olduğu yerde duruyordu. Benim şirketimin 2025 yılında sermayesi 40 milyon liradır. Ciroyu avukatım dosyaya sunacaktır."

Durmaz, ifadesinin devamında paraların saklanma şeklini ise şöyle anlattı:

"Ben döviz bürosunun ne kadar ciro yaptığını net hatırlamıyorum. Yaklaşık 3 yıldır aynı işi yapmaktayım. Yeni adrese taşınmam ile döviz bürosunda bulunan 30 milyon ABD doları nakit parayı ikamete getirdim (dolarların tamamı 100 USD banknot şeklindeydi). Son 3 aydır parayı nakit olarak 34 EOS 86 plakalı Ford Ranger ve 34 BJK 747 plakalı Audi A 6 marka araçlarda bulundururum, paralar yarı yarıya şeklinde bulunuyordu."

KARA PARA VE SİYASİ BAĞLANTI İDDİALARI

Soruşturma derinleştikçe Bilal Durmaz'ın babası Atilla Durmaz'ın, "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanan Taç Döviz'in sahibi olduğu ortaya çıktı. Dosya ayrıca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesine de girdi. İddianamede, Taç Döviz'in bu örgütün "emanetçisi" olduğu, CHP kurultay sürecinde dağıtılan paraların buradan temin edildiği ve ele geçirilen yüklü miktardaki nakit varlığın Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan örgüte ait olduğu iddia ediliyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda şu ana kadar 1 milyon 670 bin dolar nakit para, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

 

Eren

O paranın orada olduğunu bilen kimse o çalmıştır.

Onubunu Bilmeyen

Kısacası: Ekositemin arabalarda depolandığı kara paralar! Kimbilir daha kaç tane böyle depolar var??
