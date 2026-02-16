Yine patladı lavlar 300 metreye kadar yükseldi

  • İSTANBUL
ABD'nin Hawaii Adası'nda 23 Aralık 2024'ten bu yana aktif olan Kilauea Yanardağı'nda 42. patlama sırasında lavlar 300 metreye kadar yükseldi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti. ABD'nin Hawaii Adası'nda 23 Aralık 2024'ten bu yana aktif olan Kilauea Yanardağı'nda dün 42'nci patlama meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) bugün yapılan açıklamada, yanardağdaki hareketliliğin dün yerel saatle 13.50'de başladığı ve hala devam ettiği belirtildi. USGS açıklamasına göre, yanardağdan yükselen lavlar 300 metreye kadar çıktı.

