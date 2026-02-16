  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Güney Afrika'da 'ulusal afet hali' ilan edildi
Dünya

Güney Afrika'da 'ulusal afet hali' ilan edildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Güney Afrika'da ‘ulusal afet hali’ ilan edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ülke genelinde görülen şap salgını nedeniyle ‘ulusal afet hali’ ilan edildiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ülke genelinde görülen şap salgını nedeniyle ‘ulusal afet hali’ ilan edildiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Afet Yönetim Merkezi Başkanı Elias Sithole, Doğu Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Kuzey Batı ve Batı Cape eyaletlerinde görülen şap salgınının ulusal afet boyutuna ulaştığını duyurdu. Sithole, salgınla başa çıkmak üzere ilan edilen ‘ulusal afet hali’nin, Güney Afrika'nın hayvancılık sektörü, gıda güvenliği, kırsal geçim kaynakları ve ihracat pazarları için salgının oluşturduğu riske

