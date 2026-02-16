TBMM heyeti kardeş Bangladeş’te seçim ve referandum sürecini yerinde izledi: BNP hükümeti kurmaya hak kazanmıştı…

Dost ve kardeş ülke Bangladeş’te genel seçimler ve anayasa referandumu yapıldı. Hasina'nın devrilmesinin ardından yapılan ilk seçimlerde Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) yüksek bir çoğunlukla hükümeti kurmaya hak kazandı. Hasina döneminde ağır baskılara maruz kalan Cemaat-i İslami ise ülkenin ana muhalefet partisi konumuna yükseldi. Devrik Başbakan Hasina'nın partisi Awami Ligi seçmenleri BNP'ye yönelirken Cemaat-i İslami ise ilk kez büyük ilerleme kaydetti ve seçimler büyük ölçüde şiddet olaylarından uzak geçti.

GEÇİCİ BAŞBAKAN YUNUS VE DIŞİŞLERİ BAKANI HOSSAİN İLE GÖRÜŞMELER

Başkent Dakka’daki temaslar kapsamında TBMM heyeti, Bangladeş Geçici Hükümeti Başdanışmanı (Başbakan) Nobel ödüllü ekonomist Muhammad Yunus tarafından kabul edildi. Görüşmede seçim ve referandum süreci ile Türkiye-Bangladeş ilişkileri ele alındı. Heyet ayrıca Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Danışmanı (Bakan) Md. Touhid Hossain ile bir araya gelerek seçim hazırlıkları ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

SEÇİM KURUMLARI VE SİYASİ PARTİLERLE TEMAS

Program kapsamında Bangladeş Seçim Komisyonu ziyaret edilerek Komisyon Başkanı A.M.M. Nasir Uddin ile görüşme gerçekleştirildi. TBMM heyeti ayrıca Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Başkanı Tarique Rahman ve Bangladeş Cemaat-i İslam Partisi Başkanı Şafikur Rahman ile görüştü.

SANDIK BAŞINDA YERİNDE GÖZLEM

Seçim ve referandum günü çeşitli oy kullanma merkezlerini ziyaret eden TBMM heyeti, seçim ve referandum sürecini sahada izledi. Heyet, Bangladeş Seçim Komisyonu’nun ulusal ve uluslararası gözlemciler ile basına yönelik bilgilendirme toplantısına da katıldı.

Programın sonunda değerlendirmede bulunan AK Parti Van Milletvekili ve TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, genel seçimlerin ve anayasa referandumunun dost ve kardeş Bangladeş’e hayırlı olmasını temenni ederek sürecin ülke için istikrarlı bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diledi.