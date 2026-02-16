  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım Bilal Erdoğan Mustafa Şentop ile Tayyip Erdoğan arasındaki hikayeyi anlattı: Seksenlerin sonunda… Milli serveti hortumlayan kaçakçılara dur diyen yok mu! 9 ilin kaçak elektriği tavan yaptı Mahmut Tanal milletin aklıyla alay ediyor! Zeytini kesen de CHP, ağlayan da CHP! Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın… Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Süreç devam edecek Siyonistlerin uykusunu kaçıran yerli hamle! Türkiye'nin balistik gücü Tel Aviv'de deprem etkisi yaptı Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’
İSLAM 16 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
16 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Karikatürünü istifadelerinize sunuyoruz... (16 Şubat 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٨٨) قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهٖيراً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(88) De ki: “Yemin ederim, bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak için insanlar ve cinler bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.”

(İsrâ Suresi, 17/88)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Kur’an-ı Kerîm’in Allah tarafından gönderilmediğini, Hz. Muhammed’in sözü olduğunu iddia edenlere bir cevap olan bu âyetlerde, insanların görünmez varlıklardan da destek alarak Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymaya kalkışsalar da bunu başaramayacakları, çünkü Kur’an’ın, gerek ifade güzelliği, gerekse içeriğinin zenginliği ve kusursuzluğu dolayısıyla Allah’tan başkasının ortaya koyması mümkün olmayacak derecede mükemmel ve ulaşılamaz bir kitap olduğu anlatılmaktadır (Kur’an’ın i‘cazı konusunda bk. Bakara 2/23).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 519-520


 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Şüphesiz ben sizin günah işlemenizden daha çok, nimetlere şükretmemenizden korkuyorum.
  Dikkat edin! Şükredilmeyen nimetler öldürücü ve yok edicidir.”

Kaynak: Münavi, Feyzu'l-Kadir, V/253

GÜNÜN SÖZÜ:



GÜNÜN KARİKATÜRÜ: 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23